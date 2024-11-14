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15:32, 14 ноября 2024Россия

В России воспитательницу детсада обвинили в применении электрошокера к детям

Shot: на Ставрополье воспитательницу обвинили в применении электрошокера к детям
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Лидия Мухамадеева / ТАСС

Жительница города Лермонтово Ставропольского края обвинила воспитательницу местного детсада в применении электрошокера к детям. О своих подозрениях россиянка рассказала в беседе с Telegram-каналом Shot.

По словам женщины, летом она начала замечать на спине сына странные ожоги, однако не придала им значения. Параллельно с этим ребенок стал бояться ходить в детский сад. Позже россиянка решила обратиться в полицию и заказать экспертизу отметин, которая показала, что причина появления следов — электрошокер. Однако в возбуждении уголовного дела заявительнице отказали.

Как пишет издание, в детском учреждении отвергли обвинения, заявив, что малыш мог получить ожоги дома или в другом месте. При этом мать мальчика утверждает, что аналогичные травмы нашли еще у нескольких воспитанников детского сада.

Ранее во Владикавказе воспитательница сломала руку двухлетнему мальчику. В сети появились кадры, на которых видно, как женщина оттаскивает воспитанника в сторону. Когда за малышом пришла мать, ей пожаловались на плач сына и рекомендовали проверить его у врача. В результате врачи обнаружили у дошкольника перелом плечевой кости.

ЖЗЛ
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