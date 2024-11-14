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23:28, 14 ноября 2024Интернет и СМИ

В России восстановился доступ к YouTube

Globalcheck: в России начал восстанавливаться доступ к YouTube
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

В России у части пользователей начал восстанавливаться доступ к видеохостингу YouTube, свидетельствуют данные сервиса Globalcheck.

Кроме того, согласно данным сервиса, видеохостинг работает у всех мобильных операторов. Однако некоторые пользователи сообщили, что доступ к видеохостингу по-прежнему ограничен при подключении к Wi-Fi.

Ранее глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер и народный артист РФ Карен Шахназаров раскрыл реакцию президента России Владимира Путина на просьбу разобраться с замедлением работы видеохостинга YouTube. По его словам, российский лидер пообещал рассмотреть этот вопрос.

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