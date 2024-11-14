Стала известна реакция Путина на просьбу разобраться с работой YouTube

Шахназаров заявил, что Путин не сказал конечного решения по замедлению YouTube

Глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер и народный артист РФ Карен Шахназаров раскрыл реакцию президента России Владимира Путина на просьбу разобраться с замедлением работы видеохостинга YouTube. Комментарий артиста передает ТАСС.

«Он сказал: "Я рассмотрю этот вопрос. Я не знаю его конечное решение. У нас — одна информация, у президента — много информации, так что конечного решения он не сказал», — поделился Шахназаров реакцией Путина на просьбу разобраться с работой YouTube. Режиссер отметил, что высказал свое мнение по поводу замедления работы сервиса.

Ранее стало известно, что Шахназаров выступил против замедления в России видеосервиса YouTube. «Я поделился с Владимиром Владимировичем своим мнением о заморозке YouTube. Я считаю ее не очень целесообразной», — сказал артист.

Между тем, режиссер поделился желанием, чтобы российские видеохостинги Rutube и VK заработали на таком же уровне. Однако, по словам кинематографиста, пока они все еще далеки по охватам от YouTube.