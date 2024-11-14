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06:51, 14 ноября 2024Культура

Шахназаров на встрече с Путиным выступил против замедления YouTube в России

Карен Шахназаров на встрече с Путиным не поддержал замедление YouTube в России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Карен Шахназаров

Карен Шахназаров. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Глава киноконцерна «Мосфильм» режиссер Карен Шахназаров выступил против замедления в России видеосервиса YouTube. Свою позицию он высказал президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле 13 ноября, пишут «Известия».

«Я поделился с Владимиром Владимировичем своим мнением о заморозке YouTube. Я считаю ее не очень целесообразной», — отметил Шахназаров.

Между тем, режиссер поделился желанием, чтобы российские видеохостинги Rutube и VK заработали на таком же уровне. Однако, по словам кинематографиста, пока они все еще далеки от охватов YouTube.

Ранее Шахназаров подчеркивал, что «Мосфильм» — единственная студия, которая входит в шестерку на YouTube по просмотрам, все остальные — это каналы американских студий. Канал «Мосфильма» преодолел отметку в шесть миллионов подписчиков.

До этого Шахназаров заявлял, что его не пугают попытки «отменить» российскую культуру за рубежом.

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