В российском городе осудили женщину за отравление 22 детей

В Омске осудили женщину за отравление 22 детей в гостинице

Суд в Омске вынес решение по делу об отравлении 22 несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Омской области.

Уточняется, что дети отравились с 23 по 24 июня 2023 года. По данным надзорного ведомства, 64-летняя местная жительница, будучи носителем вируса «РНК Norovirus 2-го генотипа», в нарушение санитарно-эпидемиологических требований готовила блюда для несовершеннолетних посетителей гостиницы — участников соревнований по пляжному гандболу. Они, в свою очередь, прибыли в Омск из Кузбасса.

В прокуратуре сообщили, что дело возбудили по ч. 1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей»). Женщина полностью признала вину.

Ранее в Рязани семья из трех человек попала в больницу с отравлением. Причиной могла стать утечка бытового газа, произошедшая из-за неисправности вытяжки.