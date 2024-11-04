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21:39, 4 ноября 2024Россия

В российском городе семья из трех человек отравилась неизвестным веществом

В Рязани семья из 3 человек попала в больницу, отравившись неизвестным веществом
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Рязани семья из трех человек попала в больницу с отравлением. Об этом сообщает региональное издание Ya62.ru со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Отравление произошло 4 ноября в одном из жилых домов по улице Костычева. По предварительным данным, жители квартиры отравились бытовым газом из-за неисправности вытяжки.

42-летних супругов и их 12-летнюю дочь госпитализировали. Взрослых доставили в Областную клиническую больницу (Канищево), школьницу — в Областную детскую клиническую больницу им. Н.В. Дмитриевой.

21 сентября стало известно, что в селе Красная Сопка Красноярского края двое детей — шестилетняя девочка и 13-летний мальчик — насмерть отравились пельменями, купленными в местном магазине. Родители и дети из одной семьи обратились в больницу с признаками пищевого отравления — болью в животе, тошнотой и рвотой. Позднее не выжила 11-летняя девочка.

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