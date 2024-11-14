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08:06, 14 ноября 2024Силовые структуры

В российском регионе раскрыли совершенную 25 лет назад расправу

В Красноярске арестовали местного жителя, убившего мужчину 25 лет назад
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Красноярске следователи раскрыли расправу над 31-летним местным жителем, совершенную 25 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Юлия Арбузова.

По данным ведомста, в декабре 1999 года правоохранителям позвонили из больницы и сообщили о пострадавшем с травмами криминального характера. Спасти его не удалось. Было возбуждено уголовное дела, однако установить личность подозреваемого не смогли.

В 2024 году следователи и полицейские повторно проанализировали материары дела и допросили свидетелей. Выяснилось, что к преступлению причастен 47-летний житель Сухобузимского района. В ночь на 26 ноября 1999 года трое друзей выпивали в гостях у девушки в доме по улице Энергетиков. Затем они встретились с компанией с верхнего этажа и поссорились. Произошла драка. Обвиняемый избил руками, ногами и деревянной палкой одного из оппонентов. Затем он вынес потерпевшего в бессознательном состоянии на улицу и оставил замерзать. Скорую вызвали случайные прохожие.

Отмеается, что обвияемый уже задержан. Суд поместил его в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Норильске завершено расследование уголовного дела по факту совершенной 16 лет назад расправы над местным жителем.

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