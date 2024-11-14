В США ужаснулись кадровой политике Трампа

Axios: республиканцы пришли в шок от кадровых решений Трампа

Американские законодатели-республиканцы пришли в замешательство от кадровых решений переизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios.

«Бывший президент Трамп в среду шокировал и ужаснул некоторых законодателей-республиканцев, объявив о планах выдвинуть на пост генерального прокурора конгрессмена Мэтта Гетца», — пишет интернет-издание.

Трамп рассказал о своих планах назначить Гетца генпрокурором на своей странице в соцсети Truth Social, он назвал конгрессмена, уличенного правоохранителями в употреблении наркотиков, нецелевом использовании средст избирательной кампании, а также против которого ранее велось уголовное дело по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации людей, «крайне одаренным и упорным юристом».

«У Гетца больше шансов поужинать с королевой Елизаветой II, чем быть утвержденным сенатом», — прокомментировал планы Трампа сенатор-республиканец от Огайо Макс Миллер, разделяющий взгляды многих коллег-сопартийцев на назначение Гетца.

Ранее Трамп предложил кандидатуру Гетца на пост главы Минюста и генпрокурора.