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08:42, 14 ноября 2024Мир

В США ужаснулись кадровой политике Трампа

Axios: республиканцы пришли в шок от кадровых решений Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Мэтт Гетц. Фото: Mike Blake / Reuters

Американские законодатели-республиканцы пришли в замешательство от кадровых решений переизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios.

«Бывший президент Трамп в среду шокировал и ужаснул некоторых законодателей-республиканцев, объявив о планах выдвинуть на пост генерального прокурора конгрессмена Мэтта Гетца», — пишет интернет-издание.

Трамп рассказал о своих планах назначить Гетца генпрокурором на своей странице в соцсети Truth Social, он назвал конгрессмена, уличенного правоохранителями в употреблении наркотиков, нецелевом использовании средст избирательной кампании, а также против которого ранее велось уголовное дело по обвинению в торговле людьми и сексуальной эксплуатации людей, «крайне одаренным и упорным юристом».

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«У Гетца больше шансов поужинать с королевой Елизаветой II, чем быть утвержденным сенатом», — прокомментировал планы Трампа сенатор-республиканец от Огайо Макс Миллер, разделяющий взгляды многих коллег-сопартийцев на назначение Гетца.

Ранее Трамп предложил кандидатуру Гетца на пост главы Минюста и генпрокурора.

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