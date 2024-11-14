Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и генпрокурора

Трамп выдвинул конгрессмена США Гетца на пост главы Минюста и генпрокурора

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп сообщил, что предложил конгрессмена Мэтта Гетца на пост главы Минюста и генпрокурора. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление политика.

«Большая честь сообщить, что конгрессмен Мэтт Гетц номинирован на должность генпрокурора США», — сказано в сообщении.

Ранее украинские СМИ написали, что дипломат Брайан Хук, который ранее работал спецпредставителем США по Ирану, является главным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта.

В свою очередь, агентство Reuters написало, что американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США в администрации избранного президента Дональда Трампа. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск.

Также ранее стало известно, что Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Политик назвал его жестким и умным, а также отметил, что Хегсет «верит в то, что Америка должна быть на первом месте».