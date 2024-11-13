Назван основной кандидат на пост спецпосланника США по Украине

Дипломат Брайан Хук, который ранее работал спецпредставителем США по Ирану, является главным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. Об этом написало издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале, ссылаясь на источники.
«Основным кандидатом на должность спецпосланника по Украине для проведения переговоров о завершении войны от Дональда Трампа является Брайан Хук», — подчеркивается в статье.
С сентября 2018 года по август 2020 года Хук работал спецпредставителем США по Ирану и старшим советником по политике государственного секретаря Майка Помпео. Ранее издание Politico написало, что основными кандидатами на пост госсекретаря США в администрации Дональда Трампа являются американские сенаторы Марко Рубио и Уильям Хагерти, а также бывший исполняющий обязанности директора национальной разведки США Ричард Гренелл.
Ранее агентство Reuters написало, что американский миллиардер Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят департамент по достижению госэффективности США в администрации избранного президента Дональда Трампа. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск.
Также ранее стало известно, что Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Политик назвал его жестким и умным, а также отметил, что Хегсет «верит в то, что Америка должна быть на первом месте».