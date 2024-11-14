Офицер ВСУ: мировое сообщество не хочет победы Украины

Мировое сообщество не хочет, чтобы конфликт на Украине завершился победой Вооруженных сил республики (ВСУ). Об этом заявил командир 47-й механизированной бригады украинских войск Александр Ширшин, передает канал Sky News.

По его словам, у ВСУ дефицит вооружений, пехоты и артиллерии. Он добавил, что мир не хочет завершения конфликта победой Украины, потому как боится России.

Ранее европейские военные пришли к выводу, что перспектива перемирия между Москвой и Киевом и прекращения боевых действий на Украине представляет угрозу для стран Европы. Глава многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт также допустил сценарий начала нового гибридного конфликта в «серой зоне» между Россией и западными союзниками.