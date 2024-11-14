Володин анонсировал внесение в Госдуму проекта о новых ограничениях для иноагентов

Володин: в Госдуму 14 ноября внесут проект о спецсчетах для выплат иноагентам

Парламентарии в четверг, 14 ноября, внесут в Госдуму законопроект, который подразумевает ввод рублевых спецсчетов для выплат иноагентам за результаты интеллектуальной деятельности. Рассмотрение документа о новых ограничениях для иноагентов анонсировал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Открытие такого счета, как предполагает документ, станет обязательным для всех иноагентов. Туда будут зачисляться любые доходы от творческой деятельности лиц, которые признаны Минюстом иностранными агентами. В случае, если человек не откроет счет самостоятельно, это должен будет сделать тот, кто перечисляет ему гонорары.

Распоряжаться средствами со счета иноагенты смогут только после того, как с них снимут статус лица, выполняющего функции иностранного агента. Либо же средствами распорядится суд — он сможет позволить зачислить их в бюджет.

Парламентарии, по словам Володина, планируют начать рассмотрение законопроекта на следующей неделе. Ко второму чтению депутаты подготовят дополнительные нормы, которые отрегулируют зачисление средств на спецсчет от продажи движимого и недвижимого имущества, а также от сдачи его в аренду.

На данный момент иноагентами признаны 491 человек.

Большинство из них проживают за границей, но получают авторские вознаграждения из России. Позволяют себе продолжать оскорблять нашу страну, ее граждан. Вячеслав Володин Спикер Госдумы

Как отметил Володин, многие иноагенты не стесняются и рассказывают, как тратят полученные в России деньги на поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Политик счел это недопустимым.

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн ранее сообщал, что в парламенте также прорабатываются меры в отношении негативно высказывающихся в адрес России релокантов, которые позволят «прекратить обогащение за счет движимого и недвижимого имущества, находящегося на территории России, а также от продажи такого имущества». В Кремле же, высказываясь о релокантах, заявляли, что покинувшие страну граждане, организующие демонстрации за рубежом, чудовищно и окончательно оторваны от России.