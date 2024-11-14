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12:33, 14 ноября 2024Забота о себе

Врач предупредила об опасности мяса для некоторых людей

Гастроэнтеролог Ильяшенко: людям с подагрой лучше заменить красное мясо на белое
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко предупредила об опасности красного мяса для некоторых россиян. Ее слова приводит РИА Новости.

Ильяшенко призвала людей с подагрой полностью исключить красное мясо. Пациентам с этим заболеванием лучше заменить его на белое, например, на курицу, индейку или рыбу — их можно включить в рацион на ежедневной основе, посоветовала врач.

Гастроэнтеролог также отметила, что даже здоровому человеку стоит есть красное мясо не чаще одного-двух раз в неделю. При этом при отсутствии противопоказаний совсем отказываться от этого продукта не стоит, поскольку в нем содержатся такие важные для здоровья вещества, как железо и витамины группы В, подытожила Ильяшенко.

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