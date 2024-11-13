Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:33, 13 ноября 2024Забота о себе

Врач предупредила о последствиях злоупотребления солью

Эндокринолог Казачкова: переизбыток соли грозит болезнями сердца и ЖКТ
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Переизбыток соли в организме может привести к серьезным проблемам со здоровьем, предупредила врач-эндокринолог Екатерина Казачкова. Последствия злоупотребления солью она перечислила в беседе с «Известиями».

«Наш организм — сложная система, и каждый орган по-своему реагирует на избыток соли. Почки, сердце, сосуды, органы ЖКТ — все они испытывают дополнительную нагрузку при чрезмерном употреблении этого продукта», — говорит врач. Почкам при избытке соли приходится работать с повышенной нагрузкой, что может привести к образованию камней и развитию других заболеваний, привела пример она.

Казачкова отметила, что злоупотребление соленой пищей может повышать артериальное давление, что увеличивает риск инфарктов и инсультов. Со стороны желудка и кишечника при переизбытке соли возможны такие осложнения, как повышенная кислотность, гастрит и язва.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Врач напомнила, что соль необходима для важных биохимических процессов в организме, и Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более пяти граммов соли в день — примерно одну чайную ложку.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ирина Баранова предупредила об опасности свеклы при диабете и некоторых других болезнях. Она объяснила, что этот корнеплод содержит большое количество оксалатов — веществ, провоцирующих образование камней в почках, поэтому при склонности к мочекаменной болезни его стоит исключить из рациона.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ получили 100-килограммовые американские снаряды для советских «Пионов». Где их будут применять?

      Никита Кологривый отказался летать на самолетах российского производства

      Трамп встретился с Байденом

      Вызвавший обсуждение в сети своими фото депутат заявил о взвешенном решении пойти на СВО

      Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции болезни

      Россияне массово захотели провести Новый год в трех регионах страны

      В Сумах прозвучал взрыв

      Цены на нефть упали ниже 71 доллара за баррель

      Греф заявил о цели Сбера выйти в космос

      Олимпийский чемпион из Канады оценил отстранение России в хоккее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше