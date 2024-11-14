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15:29, 14 ноября 2024Забота о себе

Врач раскрыла влияние безалкогольного пива на здоровье

Гастроэнтеролог Ноев рассказала, что в безалкогольном пиве есть калий и магний
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Rawpixel.com / Freepik

Гастроэнтеролог, диетолог Александра Ноев рассказала, что безалкогольное пиво содержит полезные вещества, однако при злоупотреблении может наносить вред здоровью. Влияние напитка на организм она раскрыла в беседе с «Лентой.ру».

По словам врача, качественное, натуральное ячменное безалкогольное пиво содержит калий, магний и кремний. Также в напитке присутствует небольшое количество витаминов группы В. Однако врач отметила, что безалкогольное пиво не может улучшить состояние кожи и волос или успокоить нервную систему.

Ноев добавила, что при употреблении даже безалкогольного пива увеличивается выработка желудочного сока, что может вызвать эрозии и язвы желудка, а также спровоцировать хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

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«Не забывайте, что безалкогольное пиво содержит большое количество легко усваиваемых углеводов, которые быстро дают организму энергию и вызывают скачок сахара в крови, провоцируют набор лишнего веса. Все хорошо в меру. Если вы выпьете бокал безалкогольного пива пару раз в неделю, ничего неприятного для вашего здоровья не случится, но делать это чаще не нужно», — добавила врач.

При этом она уточнила, что безалкогольное пиво содержит до одного процента спирта, поэтому оно противопоказано детям и беременным женщинам.

Ранее психолог Андрей Поляков перечислил последствия отказа от алкоголя. По его словам, трезвость приводит к работе над самооценкой и границами.

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