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13:31, 14 ноября 2024Забота о себе

Врачи приняли симптомы смертельно опасной болезни у девушки за стресс и запор

В Канаде врачи приняли аппендицит у 21-летней студентки за стресс и запор
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)
Joy Spence

Joy Spence. Фото: Joy Spence / CBC

В Канаде врачи неотложной помощи приняли симптомы острого аппендицита у 21-летней студентки Джой Спенс за запор и сильный стресс и отправили ее домой. Историей девушки заинтересовалось издание CBC News.

Спенс утверждает, что в мае 2024 года в первый раз обратилась в больницу с жалобами на слабость и сильную боль с правой стороны живота. Врачи сделали ей анализ крови, УЗИ и компьютерную томографию. После анализов, которые не указали ни на какие опасные патологии, девушку отправили домой.

Однако она испытывала такую сильную боль, что вернулась в больницу. Жалобы Спенс снова оставили без внимания. «Я, глядя, как мимо проходят врачи и медсестры, кричала: "Если кто-нибудь мне не поможет, я умру". В какой-то момент дежурная медсестра равнодушно сказала мне: "Я не знаю, чего вы от меня ждете. Вы здоровая 21-летняя девушка"», — вспоминает она.

По словам Спенс, она 10 раз безрезультатно обращалась в отделение неотложной помощи, но ей советовали танцевать в гостиной или заниматься йогой, чтобы вылечить то, что врачи считали вялостью кишечника или чрезмерной тревожностью, и отправляли домой. Также девушка посетила своего семейного врача, который посоветовал обратиться непосредственно к хирургу.

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Состояние Спенс постепенно ухудшилось настолько, что она из-за сильной боли не могла самостоятельно стоять на ногах и часто теряла сознание. Врачи восприняли ее жалобы всерьез лишь после того, как в коридоре больницы у нее началась рвота. Содержимое желудка девушки было зелено-черного цвета, и проходивший мимо пожилой врач, увидев это, сразу понял, что у нее аппендицит. Девушку срочно отвезли в операционную, где удалили лопнувший аппендикс, который к тому времени перешел в гангренозную стадию. Дальнейшее промедление могло закончиться для нее летальным исходом.

Сейчас здоровью Спенс ничего не угрожает, однако она все еще пытается оправиться от пережитого. Из-за психологической травмы она сильно похудела, потеряла много волос. Девушка часто просыпается среди ночи с приступами удушья и не может удержаться от слез, когда вспоминает пережитое. Также она потеряла работу и была вынуждена на год взять академический отпуск.

Ранее 23-летняя Лорен Бум рассказала, как несколько месяцев ощущала странный симптом, который списывала на расстройство пищевого поведения. Когда она первый раз почувствовала онемение лица, то решила, что это очередное проявление ее заболевания, однако это оказался признак рака мозга.

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