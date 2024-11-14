Рогов: ВС России завершили зачистку Новоселидовки от бойцов ВСУ

Российские войска завершили зачистку Новоселидовки на кураховском направлении от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в разговоре с ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши бойцы полностью зачистили Новоселидовку от врага и установили там боевое знамя», — заявил Рогов.

Он добавил, что российские военные также продвинулись в самом Курахово и в селе Дальнее.

Ранее Рогов заявил об угрозе окружения группировки ВСУ в Курахово. По его словам, инициатива на данном участке фронта остается в руках российских военных, которые наступают с трех направлений и берут город в обхват.