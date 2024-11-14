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08:33, 14 ноября 2024Бывший СССР

Рогов предупредил об угрозе окружения группировки ВСУ в Курахово

Рогов: над группировкой ВСУ в Курахово нависает угроза окружения
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Над группировкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР) нависает угроза окружения. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Над группировкой украинских боевиков в Курахово все явственнее нависает угроза окружения», — отметил он.

Рогов подчеркнул, что инициатива на данном участке фронта остается в руках российских военных, которые наступают с трех направлений и берут город в обхват. Отмечается, что взятие Курахово позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к Великой Новоселке, где расположен крупный логистический пункт ВСУ.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ подорвали Терновскую дамбу на Кураховском водохранилище. После взрыва она начала затапливать прилегающие населенные пункты, что также подтвердили украинские военные.

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