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11:15, 14 ноября 2024Россия

Вступившие в отряд добровольцев СВО чиновники «вернулись в мирную жизнь» через месяц

Гладков: вступившие в отряд добровольцы чиновники вернулись в мирную жизнь
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вступившие в добровольческий отряд специальной военной операции (СВО) белгородские чиновники «вернулись в мирную жизнь». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Речь идет о главе Губкинского округа Михаиле Лобазнове, подписавшем контракт в начале октября, и руководителе Красногвардейского района Галине Руденко, которая вступила в отряд теробороны несколькими днями позже.

По словам Гладкова, чиновники вернулись в рамках ротации. Он поблагодарил Минобороны за принятое решение. Глава региона выразил уверенность, что полученный Лобазновым и Руденко опыт будет полезен при исполнении ими должностных обязанностей.

Ранее о намерении пойти на СВО объявил депутат Заксобрания Красноярского края Захар Енджиевский. После того как пользователи сети обратили внимание на лишний вес парламентария, он пояснил, что не опасается за свое здоровье, а решение служить назвал «обдуманным, взвешенным».

ЖЗЛ
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