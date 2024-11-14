Взрывы произошли возле здания Верховного суда Бразилии

G1: у здания Верховного суда Бразилии произошли два взрыва

Возле здания Верховного суда Бразилии на Площади трех властей города Бразилиа произошли два мощных взрыва. Об этом сообщил портал G1.

Отмечается, что интервал между взрывами составил около 20 секунд. Экстренные службы оцепили район, а находившихся в здании Верховного суда людей эвакуировали. Охранники сообщили, что сдетонировал автомобиль.

Позднее появилась информация об одном погибшем. Причина взрыва устанавливается.

Во вторник, 12 ноября, в Дарницком районе Киева неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции. Происшествие случилось около 14:25, из-за взрыва был поврежден фасад отделения полиции, сами полицейские не пострадали. Камеры наблюдения зафиксировали человека, который заложил взрывчатку.

