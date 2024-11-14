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03:08, 14 ноября 2024Мир

Взрывы произошли возле здания Верховного суда Бразилии

G1: у здания Верховного суда Бразилии произошли два взрыва
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Возле здания Верховного суда Бразилии на Площади трех властей города Бразилиа произошли два мощных взрыва. Об этом сообщил портал G1.

Отмечается, что интервал между взрывами составил около 20 секунд. Экстренные службы оцепили район, а находившихся в здании Верховного суда людей эвакуировали. Охранники сообщили, что сдетонировал автомобиль.

Позднее появилась информация об одном погибшем. Причина взрыва устанавливается.

Во вторник, 12 ноября, в Дарницком районе Киева неизвестные совершили подрыв возле забора первого отделения полиции. Происшествие случилось около 14:25, из-за взрыва был поврежден фасад отделения полиции, сами полицейские не пострадали. Камеры наблюдения зафиксировали человека, который заложил взрывчатку.

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