Зендея попала на обложку журнала в пиджаке на голое тело

Американская актриса и фотомодель Зендея попала на обложку журнала Vanity Fair в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном снимке 28-летняя звезда «Эйфории» и «Претендентов» запечатлена в фиолетовом костюме, состоящем из приталенного пиджака и брюк. При этом знаменитость решила отказаться от бюстгальтера на время съемки, надев верх наряда на голое тело. Визажисты сделали для образа Зендеи макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, уложили ей волосы в «мокрую» прическу.

В фотосессии приняли участие, по мнению редакторов Vanity Fair, главные лица Голливуда этого года. Среди них оказались Николь Кидман, Глен Пауэлл, Зои Салдана, Дев Патель, Сидни Суини и Джош О’Коннор.

В октябре сообщалось, что Зендея повторила культовый откровенный образ певицы Шер.