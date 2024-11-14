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13:56, 14 ноября 2024Из жизни

Женщина расправилась с узнавшей о ее изменах матерью при помощи любовника

В Индии мужчина задушил мать любовницы, которая застала их вместе
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Замужняя жительница Индии испугалась огласки романа с любовником и расправилась с матерью. Об этом пишет India Times.

20-летняя Мускан из города Гургаон на время переехала жить к матери. В один из дней, когда старшая родственница заснула, Мускан позвала к себе любовника Джаведа. Однако мать проснулась очень рано на следующий день и застала их вместе. Испугавшись, что, узнав об изменах, она расскажет обо всем ее мужу и родственникам, Мускан решила расправиться с ней, воспользовавшись помощью Джаведа. Мужчина стал душить женщину подушкой, а женщина держала ее.

После этого Мускан позвонила отцу и сказала, что матери не стало во сне. То же самое она рассказала соседям. Однако родные заподозрили, что девушка может лгать. Ее дядя рассказал полицейским, что женщина могла стать свидетельницей измены и поплатилась за это своей жизнью.

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После ареста Мускан по всем созналась и подтвердила версию дяди. Сейчас полиция ищет Джаведа, который находится в бегах после преступления.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина обратился в правозащитную организацию из-за поведения жены. Она завела четверых любовников за два года и попыталась засудить его за педофилию.

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