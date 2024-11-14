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19:29, 14 ноября 2024Из жизни

Женщина случайно пришла на свадьбу к незнакомцам и 15 минут этого не понимала

В США женщина перепутала адрес и стала гостьей на свадьбе незнакомцев
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американка отправилась на свадьбу к подруге, но ошиблась с адресом и случайно попала на торжество к незнакомцам. Об этом пишет People.

Блогершу из США Амину Хасан пригласила на свадьбу подруга, с которой она познакомилась через интернет. До этого девушки ни разу не виделись вживую. Невеста выслала гостье адрес, однако, когда Хасан и ее партнер прибыли к отелю, они обнаружили другое имя на входе в банкетный зал. Хасан замялась, но встречающие уже спросили ее, с чьей она стороны, и отправили за столик к подружкам невесты. Женщине пришло в голову, что подруга назвала ей свой псевдоним вместо настоящего имени. Однако, увидев невесту, Хасан снова засомневалась — она была совсем непохожа на свои фотографии и во время видеозвонков выглядела иначе. Женщина подумала, что дело может быть в макияже.

Хасан пришло в голову заглянуть в приглашение. Оказалось, она перепутала название отелей Meridian Way и Meridian Grand. Она тихо ушла с праздника через 15 минут, но ей все же пришлось вернуться, потому что забыла там сумочку. В итоге Хасан все же попала на свадьбу подруги. На следующий день она получила сообщения от «неправильной» невесты, которая интересовалась, кто именно пригласил ее на торжество. Сбежавшей Хасан пришлось оправдываться и объяснять, почему она посетила чужую свадьбу. Девушка приняла ее извинения.

Блогерша смонтировала ролик о необычном случае и выложила его на платформе TikTok.

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