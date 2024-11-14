Знаменитый музыкант позвал девушек на оргию и получил отказ из-за низкого роста

Австралийская порномодель Кэсс Серсемис в радиоинтервью пожаловалась на знаменитого музыканта из США, сделавшего ей оскорбительное предложение. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Серсемис утверждает, что встретила знаменитость на частной вечеринке в Сиднее около двух лет назад. По ее словам, он хотел устроить оргию и пытался уговорить ее и других девушек поехать с ним в гостиницу. Она отказалась.

Такие вещи меня не интересуют (хотя каждому свое, конечно). Он был мил, но при этом малость странноват и очень низкого роста. Вскоре после этого я ушла с вечеринки и не в курсе, что ему ответили другие девушки Кэсс Серсемис австралийская порномодель

Серсемис не сказала, как звали знаменитость. Она утверждает, что это звезда первой величины, пользующаяся любовью публики в Австралии.

Ранее сообщалось, что похожее предложение получила популярная австралийская актриса Ребел Уилсон. В своих мемуарах она упомянула, что однажды наследник британского престола пригласил ее на оргию.