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12:56, 15 ноября 2024Экономика

Российским автодилерам предсказали массовые банкротства

«Автостат»: российскому автомобильному рынку грозит массовое банкротство дилеров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Рост ключевой ставки Центробанка до рекордных значений делает исключительно сложной работу автомобильных дилеров, потому что сводит ее рентабельность к нулю. Об этом со ссылкой на опрошенных участников рынка сообщает «Автостат».

Исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Игорь Чикин предсказывает массовые банкротства, потому что высокая закредитованность в текущих условиях не позволяет иметь достаточную доходность.

По словам директора департамента страхования и финансовых услуг АГ «Авилон» Андрея Игнатенко, торговля китайскими автомобилями и без того давала крайне низкую рентабельность, но без снижения ставки удержаться на плаву не выйдет у многих. Особенно если учитывать ожидающееся падение продаж, связанное с ростом утилизационного сбора.

Генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий считает, что в ближайшие полгода доходность автодилеров будет находиться на минимальном историческом уровне. Соответственно, вряд ли компании смогут получить рефинансирование к лету 2025 года, а значит, единственным вариантом развития событий останется банкротство.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин предположил, что крупнейшего российского производителя легковых автомобилей «АвтоВАЗ» при текущих ставках «придется закрыть к чертовой матери, станки продать на металлолом, а людей распустить».

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