Будущее «АвтоВАЗа» при высокой ключевой ставке оценили

Делягин: высокая ключевая ставка грозит «АвтоВАЗу» печальными последствиями

Рост ключевой ставки в России грозит «АвтоВАЗу» печальными последствиями. Так будущее отечественного автоконцерна оценил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, его цитирует НСН.

Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов (компания является совладельцем «АвтоВАЗа») пожаловался, что из-за высокой ключевой ставки российская промышленность сталкивается с большими трудностями. Оформление кредита под «бешеный процент» — это самоубийство для бизнеса, особенно с учетом низкой рентабельности. По словам топ-менеджера, в таких реалиях предприятию не просто приходится отдавать заработанное на погашение процентов, но даже уходить в «минус».

Делягин согласился, что для работающих на рыночных условиях компаний рост ключевой ставки и их зависимость от кредитов грозят проблемами. Сейчас автоконцерн пытаются удержать на плаву, однако когда-то «политика Набиуллиной» (по ужесточению денежно-кредитной политики. — прим. «Ленты.ру») возобладает.

«Его придется закрыть к чертовой матери, станки продать на металлолом, а людей распустить, пусть живут, как хотят. Если человеку выстрелить в голову из гранатомета, то он умирает сразу, а если повысить процентную ставку до 21 процента с перспективой 23 процентов, то он будет еще некоторое время по инерции бегать, как курица с отрезанной головой», — поделился сравнением депутат.

По словам Делягина, многие предприятия уже просто не могут работать без кредитов, а некоторые даже не могут обанкротиться — так, выполняющие гособоронзаказ компании вынуждены брать займы под любые проценты.

«Когда Набиуллина задрала процентную ставку до 16 процентов, кредиты стали окончательно непосильными для всех, но их с удовольствием давали и с удовольствием брали, потому что верили, что она одумается, ставка начнет снижаться и кредиты станут полегче, ведь жить-то надо. Она давала многочисленные сигналы о том, что процентная ставка действительно будет снижаться, однако позже оказалось, что это не имеет отношения к реальности и кредитная кабала стала сильно увеличиваться», — добавил депутат.

Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предупредил, что действия правительства и Центробанка приведут страну к стагнации уже в 2025 году. Он подчеркнул, что регулятор не сможет сильно ослабить кредитование для борьбы с инфляцией, потому заводы, задействованные в гособоронзаказе, будут брать кредиты под любые проценты, чтобы не срывать сроки, что чревато уголовным делом. Главным пострадавшим окажутся гражданские отрасли, добавил он.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предупредили, что высокий уровень ключевой ставки и обозначенные ЦБ перспективы ее дальнейшего повышения создали риск экономического спада и обвала инвестиций уже в ближайшее время. Ограниченно эффективная политика в отношении снижения инфляции несет высокие риски рецессии и разбалансировки процессов воспроизводства, заявили они.