Российские власти начали обсуждать новые меры поддержки «АвтоВАЗа»

Глава «Ростеха» Чемезов рассказал о разработке новых мер поддержки «АвтоВАЗа»

Профильные российские ведомства обсуждают новые меры поддержки крупнейшего в стране производителя легковых автомобилей «АвтоВАЗ» из-за его слишком высокой кредитной нагрузки. Об этом «Интерфаксу» рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

По его словам, разработка способов помочь компании необходима на фоне инвестиций в локализацию и увеличение производства, а также в обновление модельного ряда, потому что без этого продукция завода останется неконкурентоспособной. Однако рост ключевой ставки Центробанка до рекордных 21 процента привел к тому, что выплаты банкам выросли на миллиарды рублей в год.

«Ростех» является совладельцем «АвтоВАЗа», поэтому Чемезов неоднократно высказывался по теме поддержки предприятия. В частности, в начале года он был одним из тех, кто говорил о необходимости резкого роста утилизационного сбора на легковые автомобили, чтобы поднять цены на продукцию китайского автопрома.

Глава госкорпорации отметил, что лучше бы средства, идущие на выплаты банкам, вкладывались в инвестпрограмму, и выразил надежду, что в правительстве с этим согласны.

Также он вновь напомнил, что российская промышленность в целом сталкивается с большими трудностями из-за роста ставки, а хуже всего ситуация сказывается на оборонной отрасли. По его мнению, брать кредит под «бешеный процент» является самоубийством для бизнеса, особенно с учетом низкой рентабельности. «Все, что зарабатываем, придется отдать на погашение процентов и даже, скорее всего, будем уходить в "минус". Так не должно быть, это путь к банкротству», — отметил Чемезов.

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач предупредил, что в 2025 году страну ждет стагнация, потому что к ней ведут действия правительства и Центробанка. Он подчеркнул, что регулятор не сможет сильно ослабить кредитование для борьбы с инфляцией, потому заводы, задействованные в гособоронзаказе, будут брать кредиты под любые проценты. В противном случае им придется срывать сроки, что чревато уголовным делом, а при выполнении можно рассчитывать на господдержку. Главным пострадавшим окажутся гражданские отрасли.