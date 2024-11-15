Брата культовой советской актрисы экстренно госпитализировали

Родного брата культовой советской и российской актрисы Светланы Немоляевой Всеволода экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации источника, режиссер балета Большого театра упал и сильно ударился головой в собственной квартире. Как сообщает канал, 87-летний Немоляев вышел из комнаты, у него закружилась голова, он упал и потерял сознание.
После госпитализации ему наложили швы. Сейчас Немоляев в больнице, он находится в сознании.
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