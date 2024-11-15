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08:04, 15 ноября 2024Бывший СССР

На Украине осквернили могилу однофамильца Булгакова

Неизвестные в Одессе по ошибке осквернили могилу однофамильца Булгакова
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Портрет писателя Михаила Булгакова

Портрет писателя Михаила Булгакова. Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Одессе неизвестные, вероятно по ошибке, осквернили могилу однофамильца писателя Михаила Булгакова. Об этом рассказала внучка умершего, опубликовав соответствующий пост на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Она выложила пост с фотографиями памятника до и поле происшествия. «Нет слов. Одесса. Памятник моего дедушки», — написала женщина. Кроме того, пострадавшая опубликовала видео, на котором видно памятник на могиле Юрия Борисовича Булгакова, умершего в 2013 году. Он облит черной вязкой субстанцией, похожей на смолу.

Писатель Михаил Булгаков, скончавшийся в 1940 году, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Ранее на Украине обсудили демонтаж памятников в честь писателя Михаила Булгакова, поэтессы Анны Ахматовой и композитора Михаила Глинки.

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