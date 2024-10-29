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20:26, 29 октября 2024Бывший СССР

В Киеве предложили снести памятники Булгакову, Ахматовой и Глинке

Киевский горсовет обсудил демонтаж памятников Булгакову, Ахматовой и Глинке

Фото: Eugen Kotenko / Globallookpress.com

Киевский городской совет обсудил демонтаж памятников в честь писателя Михаила Булгакова, поэтессы Анны Ахматовой и композитора Михаила Глинки. Об этом заявила депутат горсовета Людмила Ковалевская на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Ковалевской, рабочая группа горсовета по декоммунизации уже поддержала демонтаж памятников Ахматовой и Глинке в Городском саду, а также демонтаж памятника Булгакову на Андреевском спуске. При этом памятник Глинке предлагается перенести в другое место из-за статуса памятника национального значения.

«В этом запале главное — не превратиться в деятелей китайской "культурной революции"», — заявила политик. По ее словам, число активистов в сфере дерусификации топонимики стало в разы больше за последние годы.

Ранее в Национальной библиотеке Украины имени Ярослава Мудрого сообщили о списании из библиотек 17 миллионов книг на русском языке. И в 2022-м, и в 2023 году доля списанных книг на русском языке составила 66 процентов.

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      Юрий Леонов
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