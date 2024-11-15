В приграничье Курской области вернулась часть ранее эвакуированных жителей

Часть эвакуированных жителей Курской области вернулась в приграничье. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день часть людей уже вернулась домой. Хочу еще раз подчеркнуть, что пребывание на этих территориях по-прежнему опасно. Призываю всех воздержаться от поездок в приграничье до улучшения оперативной обстановки», — написал Смирнов.

Глава региона уточнил, что ранее из приграничья вывезли несколько тысяч человек.

Бои с украинскими формированиями в Курской области ведутся с 6 августа. По официальным данным на 11 сентября, из приграничного региона вывезли более 150 тысяч россиян. Более свежих данных об эвакуации населения не приводилось.

