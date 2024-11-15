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16:33, 15 ноября 2024Забота о себе

Дерматолог предупредила об опасности тренда на бритье лица у женщин

Дерматолог Вищипанова: бритье лица грозит инфицированием и ранами
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: @talents_makeup

Тренд на бритье лица с помощью специального спрея и скальпеля должен насторожить россиянок, рассказала врач-косметолог, дерматолог, кандидат медицинских наук Надежда Вищипанова. Об опасности этой процедуры она рассказала в беседе с «Москвой 24».

Процедура называется дермапланинг, и при таком способе бритья есть риск появления шелушения, сухости, пигментации и раздражения. Вищипанова сравнила бритье волос на лице с его тонкой и нежной кожей с удалением растительности на других участках тела. «Я думаю, что многие женщины пользовались станком для удаления волос в других областях тела. И поэтому они знают, что если сбривать волосы, особенно на сухой, раздраженной, воспаленной коже, то можно получить усугубление этих процессов», — отметила врач.

Кроме ран и инфекций такое бритье грозит врастанием волоса, продолжила Вищипанова. Лезвие срезает только верхнюю часть волоска, а волосяная луковица остается. Волос начинает активнее расти, становится толще и грубее, объяснила она. Вместо удаления волос скальпелем врач предложила прибегнуть к безопасным и эффективным методам — восковой эпиляции или электроэпиляции.

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