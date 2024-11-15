Девушки остались с щетиной на лице из-за нового тренда в соцсетях

Блогерша Хиль осталась с щетиной на лице из-за тренда в TikTok на бритье волос

Девушки массово последовали новому тренду в соцсетях и столкнулись с ужасными последствиями. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) блогерши Арины Хиль.

В TikTok набирает популярность новая бьюти-тенденция, согласно которой инфлюэнсеры бреют лицо после нанесения специального сухого спрея. Однако множество последовательниц флешмоба разочаровались в процедуре и вместо избавления от нежелательных волос получили обратный эффект, оставшись с щетиной на лице.

Одной из таких девушек оказалась сама Хиль, которая призвала зрительниц не брить лицо, поскольку теперь ей приходится избавляться от волосков на подбородке пинцетом. «Я выгляжу как мужик», — сказала она в видео. С аналогичной проблемой столкнулась блогерша с никнеймом miss_mommy, у которой также появились жесткие волосы над верхней губой.

В августе врачи раскрыли опасность интернет-тренда на лечение прыщей чесноком. В частности, дерматолог Кетаки Бхате предупредила, что упомянутый метод может привести к раздражению.