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13:24, 15 ноября 2024Ценности

Девушки остались с щетиной на лице из-за нового тренда в соцсетях

Блогерша Хиль осталась с щетиной на лице из-за тренда в TikTok на бритье волос
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @arinakhill

Девушки массово последовали новому тренду в соцсетях и столкнулись с ужасными последствиями. Видео опубликовано в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) блогерши Арины Хиль.

В TikTok набирает популярность новая бьюти-тенденция, согласно которой инфлюэнсеры бреют лицо после нанесения специального сухого спрея. Однако множество последовательниц флешмоба разочаровались в процедуре и вместо избавления от нежелательных волос получили обратный эффект, оставшись с щетиной на лице.

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Одной из таких девушек оказалась сама Хиль, которая призвала зрительниц не брить лицо, поскольку теперь ей приходится избавляться от волосков на подбородке пинцетом. «Я выгляжу как мужик», — сказала она в видео. С аналогичной проблемой столкнулась блогерша с никнеймом miss_mommy, у которой также появились жесткие волосы над верхней губой.

В августе врачи раскрыли опасность интернет-тренда на лечение прыщей чесноком. В частности, дерматолог Кетаки Бхате предупредила, что упомянутый метод может привести к раздражению.

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