Диетолог посоветовала некоторым россиянам исключить из рациона цитрусовые

Диетолог Соломатина: цитрусовые опасны при наличии гастрита или язвы

Цитрусовые, в том числе мандарины и апельсины, могут быть опасны для людей с некоторыми заболеваниями, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Москвой 24» она посоветовала россиянам, у которых есть эти болезни, исключить цитрусовые из рациона.

По словам Соломатиной, сладкие цитрусовые не рекомендуются людям с сахарным диабетом, так как в них содержится много сахара, который способен привести к повышению уровня глюкозы в крови. «Кроме того, при наличии, например, гастрита или язвы кислота, которая есть в цитрусовых, попадет на поврежденную слизистую и вызовет обострение воспалительного процесса, отрыжку и болевые ощущения. И это особенно опасно, если употребить их на голодный желудок», — предупредила Соломатина.

Рискованно употреблять цитрусовые и людям с дисбиозом, добавила Соломатина. По ее словам, клетчатка, входящая в состав цитрусовых фруктов, может спровоцировать бурление, метеоризм и проблемы со стулом. Помимо этого, говорит диетолог, цитрусовые являются сильными аллергенами, и от переедания может развиться их непереносимость даже у тех, кто ранее не имел проблем с мандаринами и апельсинами. «Но, опять же, так происходит, только если съесть очень много, около килограмма», — заключила она.

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