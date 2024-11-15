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09:41, 15 ноября 2024Силовые структуры

Два российских депутата избили работника автосервиса и облили его из огнетушителя

Два депутата Владимирской области избили мужчину и стали фигурантами дела
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Во Владимирской области в отношении двух депутатов органов местного самоуправления возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в октябре 2022 года подозреваемые приехали к работавшему в автосервисе города Лакинска мужчине и сильно его избили, нанеся удары руками по лицу и телу, после чего облили из огнетушителя. Пострадавший не стал сообщать о произошедшем в полицию, о преступлении стало известно в ходе расследования дела о мошенничестве и использовании рабского труда в отношении одного из депутатов.

25 октября стало известно, что во Владимирской области ФСБ задержала регионального депутата, подозреваемого в использовании рабского труда.

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