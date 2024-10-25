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11:24, 25 октября 2024Силовые структуры

Российского депутата арестовали по делу об использовании труда рабов

Во Владимирской области задержали депутата за использование рабского труда

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Владимирской области

Во Владимирской области ФСБ задержала регионального депутата, подозреваемого в использовании рабского труда. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает ТАСС.

По данным агентства, задержанный входил в Совет народных депутатов Собинского района области. Помимо него силовики задержали еще трех человек, входивших в его преступную группу. По ходатайству следствия все четверых подозреваемых на время следствия арестовали и заключили в СИЗО.

В Ростовской области суд взял под стражу жителя города Азов, задержанного за использование рабского труда на ферме.

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      Владимир Седов
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