Российского депутата арестовали по делу об использовании труда рабов

Во Владимирской области ФСБ задержала регионального депутата, подозреваемого в использовании рабского труда. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщает ТАСС.
По данным агентства, задержанный входил в Совет народных депутатов Собинского района области. Помимо него силовики задержали еще трех человек, входивших в его преступную группу. По ходатайству следствия все четверых подозреваемых на время следствия арестовали и заключили в СИЗО.
В Ростовской области суд взял под стражу жителя города Азов, задержанного за использование рабского труда на ферме.