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18:58, 24 октября 2024Силовые структуры

Державшего в рабстве 18 россиян мужчину заключили под стражу

В Ростовской области суд взял под стражу жителя, державшего в рабстве 18 человек

Кадр: Telegram-канал «Ростовский Следком»

В Ростовской области суд взял под стражу жителя города Азов, задержанного за использование рабского труда на ферме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина пробудет под стражей до 20 декабря.

О его задержании стало известно 23 октября. Сообщалось, что 44-летний фермер-цыган Раджа Лиманский заставлял 18 человек работать на ферме бесплатно или за минимальные выплаты. Ежедневно потерпевшие должны были выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.

Обратиться за помощью в полицию удалось одному из узников, когда у него забыли забрать телефон. Возбуждено уголовное дело. Следователи провели очные ставки, во время которых потерпевшие указали на мужчину.

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      Илона Палей
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