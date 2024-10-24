Державшего в рабстве 18 россиян мужчину заключили под стражу

В Ростовской области суд взял под стражу жителя, державшего в рабстве 18 человек

В Ростовской области суд взял под стражу жителя города Азов, задержанного за использование рабского труда на ферме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчина пробудет под стражей до 20 декабря.

О его задержании стало известно 23 октября. Сообщалось, что 44-летний фермер-цыган Раджа Лиманский заставлял 18 человек работать на ферме бесплатно или за минимальные выплаты. Ежедневно потерпевшие должны были выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.

Обратиться за помощью в полицию удалось одному из узников, когда у него забыли забрать телефон. Возбуждено уголовное дело. Следователи провели очные ставки, во время которых потерпевшие указали на мужчину.