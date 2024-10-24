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14:09, 24 октября 2024Силовые структуры

Державшему в рабстве 18 россиян цыгану предъявили обвинение

В Ростовской области СК предъявил обвинение мужчине, державшему в рабстве людей

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В Ростовской области предъявили обвинение жителю города Азов, задержанному за использование рабского труда на ферме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Во время очных ставок потерпевшие указали на мужчину. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу. Устанавливаются другие лица, которые также могли пострадать от его действий.

О задержании мужчины стало известно 23 октября. Сообщалось, что 44-летний фермер-цыган Раджа Лиманский заставлял 18 человек работать на ферме бесплатно или за минимальные выплаты. Ежедневно потерпевшие должны были выполнять тяжелые работы на сельскохозяйственных полях.

Обратиться за помощью в полицию удалось одному из узников, когда у него забыли забрать телефон. Возбуждено уголовное дело.

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      Илона Палей
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