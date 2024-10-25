Раскрыта личность арестованного за использование труда рабов российского депутата

RT: арестованным за использование труда рабов депутатом стал Николай Малышев

Российского депутата арестовали по делу об использовании труда рабов

Начало событий в новости Российского депутата арестовали по делу об использовании труда рабов

Депутатом, арестованным во Владимирской области по подозрению в использовании рабского труда, стал 40-летний уроженец Лакинска Николай Малышев. Его личность раскрывает RT.

С 2020 года Малышев является депутатом Совета народных депутатов Собинского района. Его задержание подтвердила мать.

Предварительно, в период с февраля 2022 года по октябрь 2024-го Малышев и другие злоумышленники удерживали трех мужчин на территории автомойки, используя их рабский труд. Потерпевших избивали и заставляли бесплатно выполнять работу.

Кроме того, с июля по октябрь они же обманом похитили более одного миллиона рублей с банковского счета участника специальной военной операции.

Малышев вместе с тремя подозреваемыми, которые входили в его преступную группу, находится в СИЗО. Их задержали сотрудники ФСБ.