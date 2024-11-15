Двух российских школьников увезли на скорой после инцидента с учителем

В Томске двух школьников увезли на скорой после инцидента с дверью

В Томске двух детей увезли на скорой после инцидента с дверью и учителем в российской школе. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, один из школьников бежал по коридору и наткнулся на открытую учителем дверь. Мальчик серьезно порезал руку об ручку. Увидев оставленный пострадавшим кровавый след на полу, второй школьник упал в обморок и сломал ухо. Обоих доставили в больницу.

Как сообщили в мэрии российского города, в образовательном учреждении проводится проверка по факту произошедшего.

Ранее в Нижегородской области школьник впал в кому после того, как у него случился инсульт на перемене. Родители мальчика рассказали, что у сына врожденное заболевание и претензий к образовательной организации у них нет.