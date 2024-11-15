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13:34, 15 ноября 2024Мир

Иран ответил на обвинения в планах ликвидировать Трампа

WSJ: Иран передал США заверения об отсутствии намерения ликвидировать Трампа
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Mike Stone / Reuters

Иранская сторона предоставила США письменные заверения об отсутствии у Тегерана намерения ликвидировать переизбранного экс-президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Иран передал письменные заверения администрации Байдена в прошлом месяце о том, что не пытался убить Дональда Трампа», — пишет издание, указывая, что заверения были переданы еще 14 октября.

Ранее МИД Ирана назвал обвинения в якобы причастности к попыткам покушения на Трампа безосновательными.

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