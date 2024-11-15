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14:29, 15 ноября 2024Мир

«Исламский джихад» опубликовал новое видео с похищенным россиянином

«Исламский джихад» показал новое видео с похищенным россиянином Труфановым
Семен Александров (редактор)
Александр Труфанов

Александр Труфанов. Кадр: Telegram-канал «سرايا القدس الإعلام الحربي (الرسمية)»

Боевое крыло палестинского радикального движения «Исламский джихад» группировка «Сарая аль-Кудс» показало новое видео с похищенным заложником, представившимся россиянином Александром Труфановым. Его обращение опубликовано в Telegram-канале группировки.

В видео он на иврите обратился к экс-главе МВД Израиля и главе ультраортодоксальной партии ШАС Арье Дери с просьбой повлиять на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его правительство, чтобы они приложили все усилия для заключения сделки, и не дать им бросить заложников.

Он также добавил, что жизни заложников находятся в серьезной опасности каждый день, и напомнил о религиозной обязанности иудейской общины по выкупу пленных.

13 ноября группировка опубликовала еще одно видео с Труфановым. На нем мужчина говорит на иврите, жалуется на трудную ситуацию, в которой оказались заложники. По его словам, им не хватает воды, закончились средства гигиены, а также возникают перебои с электричеством. Труфанов заявил, что боится за свою жизнь из-за возможных бомбардировок и штурма со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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