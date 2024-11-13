«Исламский джихад» показал новое видео с похищенным россиянином. Мужчина заявил, что боится за свою жизнь и хочет домой

«Исламский джихад» опубликовал видео похищенного россиянина Труфанова из Газы

Группировка «Сарая аль-Кудс» — военное крыло радикального движения «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая организация) — показала новое видео с находящимся в заложниках гражданином России Александром Трухановым, который был похищен 7 октября 2023 года. Видеозапись появилась в Telegram-канале группировки.

На опубликованном видео мужчина говорит на иврите, он жалуется на трудную ситуацию, в которой оказались заложники. По его словам, им не хватает воды, закончились средства гигиены, а также возникают перебои с электричеством.

Труханов заявил, что боится за свою жизнь из-за возможных бомбардировок и штурма со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В связи с этим заложник призвал израильтян не забывать о трудностях тех, кто удерживается в плену, выходить на митинги и выступать за прекращение огня и возвращение заложников.

Россиянин добавил, что скучает по своим родным и хочет вернуться домой целым и невредимым.

Кадр: Anadolu / X

Александр Труфанов был похищен вместе с семьей

Россиянин Александр Труфанов был похищен 7 октября 2023 года вместе с семьей во время атаки ХАМАС на юг Израиля. Посольство Израиля в России подтвердило личность Труфанова. Дипломаты уточнили, что у мужчины двойное гражданство — российское и израильское.

Бабушку и мать россиянина освободили из плена в рамках первой сделки с ХАМАС в ноябре 2023 года. Невесту Труфанова обменяли в декабре. Отец заложника нападение боевиков не пережил.

По данным израильского русскоязычного издания «Детали», на которое ссылается РБК, семья Труфановых репатриировалась из Ростова в Израиль 25 лет назад, но сохранила российское гражданство. Александр окончил Университет имени Бен-Гуриона по специальности «электроника», отслужил в израильской армии и работал в Amazon инженером.

В конце мая 2024 года «Исламский джихад» уже публиковал видеозапись с Труфановым. На иврите он обратился к израильтянам с призывом к терпению и пообещал рассказать о том, как был похищен.

Фото: Abid Katib / Getty Images)

Израиль выразил надежду на освобождение россиянина

Посольство Израиля в России в июне 2024 года подтвердило желание продолжить переговоры с ХАМАС, также израильская сторона выразила надежды на освобождение Александра Труфанова. Об этом заявила заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиванов.

По ее словам, правительство Израиля прикладывает все усилия для скорейшего освобождения заложников. Она пояснила, что «Исламский джихад» опубликовал видео с Труфановым, чтобы оказать психологическое давление на израильское общество. Заместитель посла России выразила надежду, что Труфанова включат в список освобожденных, как и всех оставшихся заложников.

В разговоре с журналистом ТАСС дипломат подчеркнула, что на последнем раунде переговоров ХАМАС выставило нереальные требования. Она отметила, что на месте Израиля никакая другая страна мира не согласилась бы на их условия.

В сентябре 2024 года посольство Израиля в Москве заявило, что не располагает сведениями о состоянии Труфанова.