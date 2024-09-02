Посольство Израиля высказалось о состоянии находящегося в заложниках ХАМАС россиянина

Посольство Израиля заявило об отсутствии информации о состоянии россиянина

Посольство Израиля в Москве не располагает сведениями о состоянии россиянина Александра Труфанова, который остается в заложниках у палестинской исламистской организации ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

«Нет, у нас нет такой информации», — сказали в посольстве.

В мае группировка «Сарая аль-Кудс» — военное крыло радикального движения «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России) — опубликовало видео с находящимся в заложниках россиянином. В июне заместитель посла Израиля в России Юлия Рачински-Спиванов выразила надежду на то, что Труфанов будет включен в список освобожденных, так же как и все оставшиеся заложники.

Александр Труфанов был похищен 7 октября 2023 года вместе с семьей, однако его мать, бабушку и невесту ранее удалось освободить. Отец заложника нападение боевиков не пережил. По словам дипломатов, у Труфанова двойное гражданство.