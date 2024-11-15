Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:03, 15 ноября 2024Наука и техника

Китай показал презентацию с клоном американского Starship

SpaceNews: в Китае показали презентацию с клоном американской ракеты Starship
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: SciNews / YouTube

Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий на авиакосмическом салоне Airshow China 2024 в городе Чжухай (Китай) представила видеопрезентацию клона американской многоразовой ракеты Starship. Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Главный подрядчик Китая в космической сфере представил концепцию полностью многоразовой ракеты, напоминающей Starship компании SpaceX, призванную поддержать его самые грандиозные амбиции в космосе», — говорится в публикации.

Новая концепция ракеты Long March 9 предполагает, что у ее первой ступени будут решетчатые рули. Захват ступени планируется осуществлять при помощи механических рук. Показанное в китайской анимации напоминает последние реальные летные испытания Starship, которые успешно состоялись в октябре.

Тогда в ходе пятых летных испытаний многоразовой транспортной системы Starship удалось при помощи механического манипулятора Mechazilla поймать ее первую ступень — ускоритель Super Heavy.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Работники военкомата зарабатывали на отправке «мертвых душ» на СВО. Они получили более миллиона рублей

      Зеленский анонсировал план действий для Украины

      В России создали мобильный «ПРЕС» против FPV-дронов

      В Кремле объяснили начало формирования второго потока программы «Время героев»

      Путин и Алиев обсудили стратегическое партнерство Москвы и Баку

      В Telegram активизировались маскирующиеся под продавцов икры мошенники

      Россиянам посоветовали есть один доступный продукт для профилактики слабоумия

      В России отреагировали на угрозы США ответить на якобы участие военных КНДР в боях

      Певица Ханна показала фигуру в ультракоротких шортах

      В российском регионе автобус с детьми попал в ДТП

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше