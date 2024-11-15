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15:18, 15 ноября 2024Мир

Маск встретился с представителем Ирана в обход Байдена

CNN: Маск встретился с представителем Ирана без ведома Байдена
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert / Globallookpress.com

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск встретился с представителем Ирана в ООН без ведома действующего президента США Джо Байдена, чей срок истекает 20 января следующего года. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Чиновники администрации Байдена в ООН не были уведомлены о проведении встречи и до сих пор не получили независимого подтверждения того, что она состоялась», — приводит телеканал слова источника из президентской администрации.

Дополнительно уточняется, что разговор двух сторон продлился более часа. Главной темой встречи были идеи о том, как можно снизить напряженность между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее телеканал ABC News сообщал, что Маск играет ключевую роль в кадровых решениях избранного президента США Дональда Трампа. Кроме того, уточняется, что теперь Маск каждый день видится с Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго.

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