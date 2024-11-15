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08:03, 16 ноября 2024Экономика

Раскрыт способ проверки состояния моторного масла

Автоэксперт Пономарев: проверять моторное масло можно капельным способом
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Часто случается так, что уровень моторного масла в автомобиле в норме, но состояние его такое, что требуется срочная замена моторной, предупредил технический тренер международной сети автосервисов FIT SERVICE Сергей Пономарев. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл способ, благодаря которому можно самостоятельно проверить качество технической жидкости.

Состояние моторного масла рекомендуется проверять при каждом заезде в автосервис, например, два раза в год при смене резины, рассказал автоэксперт. Он также сообщил, что можно оценить его и самостоятельно. Для этого удобно пользоваться капельным способом, который применяют и профессионалы на станциях технического обслуживания (СТО).

Для этого важно произвести забор жидкости щупом или шприцем сразу после того, как автомобиль припарковали и заглушили, объяснил Пономарев. Тогда частицы продуктов износа, сажа, шлам будут находиться во взвешенном состоянии. Если же автомобиль постоит заглушенным, они быстро осядут, капля будет чистой и даст неправильные ориентиры.

«Итак, каплю взяли и нанесли на чистую белую бумагу. Ждем впитывания буквально 2-3 минуты и начинаем осмотр. На листе расплывутся круги разного цвета и насыщенности. В центре будут видны продукты износа, шлам, сажа, если эти мелкие частицы есть в масле. Второе от центра кольцо говорит о состоянии масла. Чем темнее данный круг, тем хуже состояние масла. Конечно, точно оценить оттенок автовладельцу самостоятельно будет сложно. Но слишком темный цвет все же даст повод не откладывать заезд на автосервис», — поделился автоэксперт.

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Если в масле есть конденсат, можно увидеть еще одно кольцо: ребристо-рваное и узкое, меньше миллиметра, указал собеседник «Ленты.ру». В таком случае он также посоветовал планировать замену техжидкости.

«Если в масле присутствует топливо, это также покажет наше капельное исследование. Об этом будет говорить заметное третье кольцо. Топливо часто попадает в масло из-за неисправности инжекторов или при нарушении герметичности цилиндра-поршневой группы. Все это может привести к серьезным неисправностям, поэтому отправляемся на СТО как можно скорее», — заключил эксперт.

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Ранее технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев предупредил автовладельцев о том, что перед наступлением холодов в автомобиле важно поменять моторное масло. По его словам, это поможет избежать проблем с запуском силового агрегата и снизит вероятность преждевременного износа автомобиля.

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