Назван кандидат на роль отца ребенка Бузовой

Мать Ольги Бузовой Ирина считает, что певица могла бы родить от основателя Telegram Павла Дурова. Ее слова приводит «7 Дней».
Так женщина прокомментировала слова исполнительницы о том, что в следующем году она хотела бы родить ребенка. «Так, ну в 2025 году я рожаю. Затем возьму год на такую творческую паузу. Побуду хорошей мамой, все-таки нужно. Ну а потом — в 2026-м, получается — будет большой сольный концерт», — заявила Бузова.
В конце июля создатель Telegram узнал, что стал отцом более 100 биологических детей. Он пояснил, что 15 лет назад по просьбе друга стал донором спермы, чтобы семья могла завести ребенка, и после этого зарегистрировался в программе донорства, что позволило более чем 100 парам в 12 странах завести детей. Бизнесмен также заявил, что планирует открыть код своей ДНК, чтобы его биологические дети могли легче найти друг друга.