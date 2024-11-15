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10:05, 15 ноября 2024Силовые структуры

Мать кинокритика Долина задержали с сильнодействующими препаратами

Shot: мать Долина Веронику задержали в Жуковском с препаратами с наркотиками
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Мать кинокритика Антона Долина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певицу и поэтессу Веронику Долину задержали в столичном аэропорту Жуковский. По данным Telegram-канала Shot, женщина пыталась ввезти в страну препараты с наркотиками в составе.

Долина прилетела в Москву из Тель-Авива 12 ноября. На таможне у нее обнаружили сильнодействующие препараты «Ивалгин», «Трамадол», «Суматруптан», а также препараты с содержанием кодеина и бротизолама. При этом она не задекларировала их при выезде из Израиля.

Певицу задержали, однако позднее была отпущена под обязательство о явке. Сейчас она дома. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 226.1 УК РФ и 229.1 УК РФ о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков. Долиной может грозить до 20 лет колонии.

Ранее Долин закрыл последний бизнес в России почти через два года после отъезда из страны.

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