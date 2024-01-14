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15:27, 14 января 2024Культура

Кинокритик Долин закрыл последний бизнес в России

Mash: кинокритик Антон Долин закрыл последний бизнес в России

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Кинокритик Антон Долин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) закрыл последний бизнес в России через почти два года после отъезда из страны. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что журналист решил ликвидировать ИП, с помощью которого делал видео- и аудиоконтент. Существовавшее с 2019 года предприятие занималось монтажом роликов и организацией трансляций на радио.

Министерство юстиции России включило Долина в реестр иноагентов в октябре 2022-го. Кинокритик покинул Россию в марте того же года.

Ранее решение о прекращении предпринимательской деятельности в России принял рок-музыкант и основатель группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Музыкант был внесен Минюстом в реестр иноагентов в июне 2023-го.

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      Евгений Шульгин
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